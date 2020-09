DJ Philips will 2025 mit Recycling-Produkten 25 Prozent Umsatz machen

Von Maitane Sardon

BARCELONA (Dow Jones)--Philips will den Umsatzanteil von Produkten auf Basis von Recyclingmaterialien bis zum Jahr 2025 auf 25 Prozent ausweiten. Der niederländische Medizintechnikkonzern stellte zu Wochenbeginn neue Nachhaltigkeitsziele für die nächsten fünf Jahre vor. Unter anderem will sich Philips auf den verstärkten Einsatz wiederverwerteter Materialen konzentrieren. 2019 lag der Umsatz solcher Produkte und Dienste bei 19,5 Milliarden Euro.

Alle neuen Produkte sollen künftig so entwickelt werden, dass sie am Ende der Nutzung wiederverwendet werden können. Zu diesem Zweck werde das Unternehmen in nachhaltige Innovationen investieren, sein Trade-In-Programm auf alle seine professionellen medizinischen Geräte ausweiten und an seinen Standorten zirkuläre Praktiken einführen, hieß es in einer Mitteilung.

Überdies soll bis 2025 drei Viertel des Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen kommen - 2015 lag dieser Anteil bei 36 Prozent.

Auch beim Thema Gleichberechtigung setzt sich Philips neue Ziele. Bis Ende 2025 sollen wenigstens 30 Prozent Frauen in leitenden Managmentfunktionen sitzen - derzeit liegt die Quote bei fast einem Viertel.

Bei den aktuellen Nachhaltigkeitszielen sieht sich Philips auf der Zielgeraden. Für 2020 hatte sich der Konzern unter anderem vorgenommen, 70 Prozent des Umsatzes mit grünen Produkten und Dienstleistungen zu machen, den Betrieb CO2-neutral auszurichten und 90 Prozent der betrieblichen Abfälle einer Wiederverwertung zuzuführen.

