NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma SE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die Corona-Pandemie habe den Trend zum Direktvertrieb bei den Sportartikelherstellern noch beschleunigt, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sie sehe die Branche weiter positiv und Nike , Puma, Lululemon sowie VFC als die besten Werte, um auf eine Fortsetzung dieser Entwicklung zu setzen. Puma biete dank der soliden Umsatzdynamik und der anhaltenden Margenerholung die attraktivsten Wachstumsperspektiven in Europa./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2020 / 14:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2020 / 02:22 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603

PUMA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de