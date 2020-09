DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Sonstiges

SNP-Software erhält Zertifizierung für Integration in SAP S/4HANA(R)



Heidelberg, September 2020 - SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein weltweit führender Anbieter von Software für digitale Transformationsprozesse, hat für seine Software CrystalBridge(R) Analysis Extractor 20.07 die SAP-Zertifizierung für die Integration in SAP S/4HANA(R) erhalten. CrystalBridge(R) Analysis ist das Analysemodul der Daten-Transformationsplattform CrystalBridge(R), die Unternehmen dabei hilft, komplexe Transformationsprojekte automatisiert, schnell und sicher durchzuführen. CrystalBridge(R) Analysis Extractor extrahiert Daten aus einem SAP-System, damit sie in CrystalBridge(R) Cloud geladen werden können. Dort kann die SAP-Landschaft visualisiert und analysiert sowie das gesamte Transformationsvorhaben simuliert werden. "Wir freuen uns darüber, dass CrystalBridge(R) Analysis Extractor 20.07 die Zertifizierung über die Integration in SAP S/4HANA erfolgreich durchlaufen hat", sagt Michael Eberhardt, Chief Operating Officer (COO) bei SNP. "Die Zertifizierung versetzt uns und unsere Partner in die Lage, Unternehmen bei Datenanalyse- und Transformationsprojekten, insbesondere im Bereich SAP S/4HANA, noch besser zu unterstützen. Gleichzeitig setzen wir weitere Impulse für den Ausbau unseres Softwaregeschäfts." Informationen zu dieser Zertifizierung finden Sie auch im SAP Certified Solutions Directory. Über SNP

SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf einen automatisierten Ansatz mit Hilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Platform CrystalBridge(R) und dem SNP BLUEFIELD-Ansatz können IT-Landschaften deutlich schneller und sicherer umstrukturiert, modernisiert und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig reduziertem Zeit- und Kostenaufwand. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter*innen. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von rund 145 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert, seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet und wurde im März 2020 in den SDAX aufgenommen. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE).

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Ansprechpartnerin SNP: Nicole Huber Executive Vice President Corporate Development Telefon: +49 6221 6425-920 E-Mail: Nicole.Huber@snpgroup.com SNP Schneider-Neureither & Partner SE Dossenheimer Landstraße 100 | 69121 Heidelberg Tel.: + 49 6221 6425-0 | Fax: + 49 6221 6425-20 E-Mail: info@snpgroup.com

Internet: www.snpgroup.com

