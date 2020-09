Die Corona-Lockdowns, die milden Temperaturen in den Wintermonaten und natürlich die anhaltend niedrigen Gaspreise haben Gazprom im laufenden Jahr deutlich belastet. Nun reagiert der weltgrößte Erdgasproduzent und streicht einige noch für 2020 geplante Investitionsvorhaben. So erklärte der Konzern, dass man nun für das Gesamtjahr nur mit Investitionen in Höhe von 922 Milliarden Rubel (umgerechnet etwa zehn Milliarden Euro) rechnet. Dies liegt 182 Milliarden Rubel unter dem Ende 2019 abgesegneten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...