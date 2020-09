Wien (www.anleihencheck.de) - Diese Woche wird der Fokus vordergründig auf die Zinssitzung der Federal Reserve gerichtet sein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) würden nach der in Jackson Hole verkündeten Neuausrichtung der Strategie zur Geldpolitik unter Druck sein, genauere Details zu deren Implementierung zu verkünden. Insbesondere in Hinblick auf die Definition des Inflationsziels als durchschnittliches Ziel gebe es Aufklärungsbedarf. In welcher Bandbreite eine Inflationsrate von über 2% als moderates Überschießen gesehen werde, sei bislang genauso wenig vom FOMC spezifiziert worden wie der Durchrechnungszeitraum des Inflationsdurchschnitts. Es gelte als wahrscheinlich, dass man sich hierbei eine gewisse Flexibilität zugestehe, jedoch die Forward Guidance hinsichtlich unveränderter Leitzinsen entsprechend ausrichte. ...

