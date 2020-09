Dublin (ots/PRNewswire) - W.K. Kellogg by Kids ist DIE Innovation im KELLOGG Portfolio: Entwickelt und kreiert von Kindern für Kinder und Familien, bieten die beiden Varianten No Added Sugar Strawberry, Apple & Carrot und No Added Sugar Blueberry, Apple & Beetroot für die ganze Familie eine leckere Abwechslung am Frühstückstisch - ganz ohne Zuckerzusatz.Eltern möchten ihren Kindern ein gesundes und ausgewogenes Frühstück anbieten, das ihnen schmeckt und für einen guten Start in den Tag sorgt. W.K. Kellogg by Kids punktet mit den vielen verschiedenen Formen wie Sternen, Kugeln und Ringen sowie den einzigartigen Geschmackskombinationen aus Früchten und Gemüse. Die in den Prozess involvierten Kinder haben den Produktentwicklern aufgezeigt, welche Formen, Farben, Texturen und Geschmäcker ihnen am besten gefallen und somit die Produktneuheit nach ihren Vorstellungen mitgestaltet.Beide W.K. Kellogg by Kids Varianten enthalten keinen zugesetzten Zucker, keine künstlichen Farb- und Aromastoffe und sind vegan.Roy Spinnler, Geschäftsführer KELLOGG Schweiz betont: "Das Expertengremium der Kinder wusste genau, was sie wollten, als es darum ging, diese brandneuen Produkte zu entwickeln. Durch die Zusammenarbeit zwischen Kindern und Produktentwicklern, wird W.K. Kellogg by Kids den Wünschen der Kinder und Eltern gleichermassen gerecht."Für jede verkaufte Packung W.K. Kellogg by Kids spendet KELLOGG 10 Rappen an Projekte europaweit, die eine nachhaltige Landwirtschaft fördern und Bedürftige mit Frühstück versorgen.W.K. Kellogg by Kids ist ab September im Detailhandel Schweiz erhältlich.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1273363/Blueberry_Apple_Beetroot.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1273364/Strawberry_Apple_Carrot.jpgOriginal-Content von: Kellogg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100079033/100855449