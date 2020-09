Märkte um 12: DAX gelingt erneut kein Befreiungsschlag - Covestro-Aktie vor starkem Kaufsignal

Nach einem Angriff auf die 13.300er-Marke gibt der DAX am Montagmittag die Gewinne vom Morgen wieder ab und setzt in den Bereich der 13.200er-Marke zurück. Neue Allzeithochs dürften hier nur eine Frage der Zeit sein, denn von der Wall Street gibt es am Montagmittag positive Vorgaben. So notieren die Futures auf die großen US-Börsenindizes deutlich im Plus.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,1% 13.209 MDAX +0,6% 27.503 TecDAX +0,4% 3.080 SDAX +0,5% 12.397 Euro Stoxx 50 +0,1% 3.317

Am Montagmittag standen im DAX 19 Gewinnern elf Verlierer gegenüber. Der mit Abstand stärkste Gewinner war die Aktie von Covestro (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144). Für den Kurs geht es zeitweise um 1,3 Prozent nach oben. Der DAX-Titel steht damit jetzt kurz davor, ein neues Neunmonatshoch zu markieren.

