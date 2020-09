Bloom Energy Corp. (ISIN: US0937121079 ) arbeitet bereits seit 2001 an der Weiter-Entwicklung "ihrer" Brennstoffzelle - ursprünglich initiiert durch eine Gruppe von Ingenieuren nach Auslaufen eines NASA-Projekts für eine Brennstoffzelle "unter Mars-Bedingungen". Insbesondere der Ingenieur KR Sridhar - Gründer und CEO der damals noch unter Ion America firmierenden Bloom Energy Corp. konnte Early Stage investoren motivieren und so wurde in 2006 der erste erste Brennstoffzellen-Prototyp eingesetzt und 2008 die ersten Brennstoffzellen kommerziell an Google veräußert. Ursprünglich ging es hierbei nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...