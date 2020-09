Bonn (www.anleihencheck.de) - Bemerkenswert waren schon die äußeren Rahmenbedingungen: Wegen der Corona-Krise sind die Notenbanker der Welt dieses Jahr nicht wie üblich in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming zusammengekommen, so die Analysten von Postbank Research.Das hochkarätig besetzte Symposium habe Ende August erstmals virtuell stattgefunden. Doch nachhaltig in Erinnerung dürfte das Treffen aus einem anderen Grund bleiben. Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Federal Reserve (FED), habe eine geldpolitische Innovation vermeldet: Die FED akzeptiere höhere Inflationsraten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...