DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

COCA-COLA CO 20/40 US191216CP30 15.09.2020 HZE/EOT

COCA-COLA CO. 17/22 CCCL US191216CF57 15.09.2020 HZE/EOT

COCA-COLA CO. 11/21 US191216AV26 15.09.2020 HZE/EOT

COCA-COLA CO. 17/21 CCCK XS1574671662 15.09.2020 HZE/EOT

COCA-COLA CO. 16/21 US191216BY55 15.09.2020 HZE/EOT

COCA-COLA CO 19/21 FLR XS1955024390 15.09.2020 HZE/EOT

COCA-COLA CO 20/50 US191216CQ13 15.09.2020 HZE/EOT

COCA-COLA CO. 14/22 XS1112678559 15.09.2020 HZE/EOT

COCA-COLA CO 19/22 XS1955024630 15.09.2020 HZE/EOT

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de