Dem US-Präsidenten sind die ausufernden Medikamentenkosten im Land schon lange ein Dorn in Auge. Mit einer Verfügung will er die Pharmakonzerne nun dazu zwingen, die Preise zu senken. Die Branche fürchtet um Milliardeneinnahmen. Was heißt das für die Aktien von Pfizer und Co?Was ist passiert?Der amerikanische Präsident Donald Trump hat am Wochenende eine Verordnung erlassen, die darauf abzielt die Medikamentenpreise im Land zu senken. Im Kern geht es darum, wie viel Geld das staatliche Gesunheitsprogramm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...