Zum 01.01.2021 wird Miguel Ángel Rosa zum neuen CEO der Verti Versicherung AG berufen und berichtet in dieser Position künftig an José Ramón Alegre, denn Alegre wird ebenfalls ab 01.01.2021 bei MAPFRE neuer CEO für die Region Eurasia. In dieser Rolle soll er die Geschäfte des Konzerns und der Digitalmarke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...