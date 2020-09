NVIDIA: Diese Milliardenübernahme dürfte die Aktie in neue Kursphären befördern

Die Aktie von NVIDIA (WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040) verzeichnete trotz des corona-bedingten kurzfristigen Rückschlags im laufenden Jahr eine beeindruckende Kurs-Rallye. Im Zuge dieser legten die Notierungen bis Mitte September um zeitweise über 90 Prozent zu.

Es bestehen dabei gute Chancen, dass sich der Höhenflug der Aktie in den kommenden Wochen und Monaten weiter fortsetzen wird. Für neue Kursfantasie sorgt die Nachricht, dass der US-Grafikkartenentwickler eines der wichtigsten Unternehmen der Smartphone-Industrie übernehmen will.

Milliardenübernahme von Arm

Geplant ist die Übernahme des britischen Chip-Designers Arm zu einem Kaufpreis von 40 Mrd. US-Dollar, wie aus der zugrunde liegenden Vereinbarung hervorgeht. Verkäufer ist dabei das japanische Telekommunikations- und Technologieunternehmen Softbank (WKN: 891624 / ISIN: JP3436100006).

Im Rahmen der geplanten Übernahme will NVIDIA alle Anteile von Arm mit Bargeld und Aktien erwerben. Dadurch würde Softbank und sein Vision-Fund einen Anteil an Nvidia zwischen 6,7 und 8,1 Prozent erhalten, gab Softbank am Montagmorgen bekannt.

