Greiffenberger AG: Kaufpreiszahlung aus Immobilienverkauf erhalten - Kaufpreis aus Immobilienverkauf fließt an Greiffenberger-Konzern - Positiver einmaliger Ergebniseffekt im unteren zweistelligen Millionenbereich im Geschäftsjahr 2020 - Veräußerungserlös wird zur Rückführung des bestehenden Konsortialdarlehens verwendet - Verhandlungen über eine Anschlussfinanzierung weit fortgeschritten Augsburg, 14. September 2020 - Die J.N. Eberle & Cie. GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Greiffenberger AG, hat einen wichtigen Meilenstein im Geschäftsjahr 2020 erreicht und die Kaufpreiszahlung aus dem Immobilienverkauf erhalten. Der Kaufvertrag wurde bereits im Juni 2020 abgeschlossen. Die Zahlung des Kaufpreises stand jedoch unter dem Vorbehalt verschiedener, marktüblicher Bedingungen und war bis spätestens Ende September 2020 geplant. Der Verkauf erfolgte über eine Rückvermietung (sog. Sale and Lease-Back) an das Unternehmen für einen festen Zeitraum von fünf Jahren mit zwei anschließenden einseitigen Verlängerungsoptionen von jeweils einem weiteren Jahr zugunsten der Mieterin. Es ist jedoch geplant, dass Eberle ihren Geschäftsbetrieb mittelfristig in eine andere Immobilie innerhalb des Stadtgebietes von Augsburg verlagert. Durch den Vollzug des Kaufvertrages wird Greiffenberger im Geschäftsjahr 2020 auf Konzernebene (IFRS) einen positiven einmaligen Sondereffekt vor Steuern in Höhe eines unteren zweistelligen Millionenbetrages erzielen. Der Veräußerungserlös wird zur vollständigen Rückführung des bestehenden Konsortialdarlehens des Greiffenberger-Konzerns verwendet. Gleichzeitig sind Verhandlungen über eine längerfristige Anschlussfinanzierung in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrages weit fortgeschritten. Der Vorstand rechnet damit, dass die entsprechenden Kreditverträge mit den Banken noch im Herbst des laufenden Jahres unterzeichnet werden können. Die Auszahlung der Kredite wird dann von der Erfüllung verschiedener Auszahlungsbedingungen abhängen.

Kontakt für Rückfragen: Greiffenberger AG Greiffenberger AG André Bertram Martin Döring Vorstand Vorstand Eberlestraße 28 Eberlestraße 28 86157 Augsburg 86157 Augsburg Tel.: 0821/5212-261 Tel.: 0821/5212-261 Fax: 0821/5212-275 Fax: 0821/5212-275 andre.bertram@greiffenberger.de martin.doering@greiffenberger.de









