Es geht Schlag auf Schlag im Biotech-Sektor. Nach dem Bekanntwerden der milliardenschweren Übernahmeofferte von Gilead für den Krebs-Spezialisten Immunomedics sorgt Merck & Co mit dem Einstieg beim AKTIONÄR-Tipp Seattle Genetics für Furore. Die Aktie der Biotech-Schmiede schnellt zweistellig nach oben. Genauer genommen hat Merck & Co mit Seattle Genetics zwei strategische Onkologie-Kollaborationen geschlossen. Der Pharma-Riese erwirbt eine Beteiligung an der Biotech-Gesellschaft im Gegenwert ...

