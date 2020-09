Absage - die Coreo AG verzichtet auf die öffentliche Begebung der neuen 6,75%-Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289D70) und reicht die bereits eingereichten Zeichnungen zurück. Stattdessen visiert die Coreo AG eine vollständige Platzierung der Anleihemittel in Höhe von bis zu 30 Mio. Euro via Privatplatzierung bei drei Investoren an, allerdings unter veränderten Anleihe-Bedingungen. Das gab das Immobilien-Unternehmen heute am Ende der verlängerten öffentlichen Zeichnungsphase der Anleihe bekannt.

Platzierungsergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...