Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 14. September 2020) - Maple Gold Mines Ltd. (TSXV: MGM) (OTCQB: MGMLF) (FSE: M3G) ("Maple Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/maple-gold-mines-ltd/ ) freut sich, die Ernennung von Timo Jauristo und Matthew Lechtzier zu strategischen Beratern bekannt zu geben, die Beratung und Einblick in strategische Unternehmensangelegenheiten bieten sollen. Das Unternehmen hat auch Shirley Anthony zur Direktorin für Unternehmenskommunikation ernannt, um strategische Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeitsprogramme zur Förderung des Marktbewusstseins durchzuführen.

"Während Maple Gold sich auf eine Phase beträchtlichen Wachstums vorbereitet, sind wir sehr glücklich, zwei hoch qualifizierte Persönlichkeiten zur strategischen Unterstützung begrüßen zu dürfen", sagte Matthew Hornor, Präsident und Chief Executive Officer von Maple Gold. "Sowohl Timo als auch Matthew sind erfahrene und sehr gut vernetzte Akteure im globalen Bergbausektor, und ihr Engagement spricht für das enorme ungenutzte Potenzial unseres Goldprojekts Douay in Quebec.

"Ich freue mich auch, Shirley in unserer Gruppe willkommen zu heißen, da sie einen reichen Erfahrungsschatz in der Leitung effektiver Kommunikations- und strategischer Marketingprogramme für börsennotierte Unternehmen mitbringt. Shirley wird uns dabei helfen, eine viel stärkere Marktpräsenz aufzubauen, um das Unternehmen bei der Erreichung seines Bewertungspotenzials zu unterstützen, während wir das Goldprojekt Douay rasch vorantreiben", sagte Herr Hornor.

Timo Jauristo - Strategischer Berater

Herr Jauristo verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Bergbau- und Explorationsbranche und war an zahlreichen Transaktionen in vielen der goldproduzierenden Regionen der Welt beteiligt oder hat diese geleitet. Gegenwärtig ist er unabhängiger Direktor von Integra Resources und davor war er als leitender Berater der Investment Banking-Abteilung der Canaccord Genuity's Metals and Mining Group tätig. Vor seiner Zeit bei Canaccord war Herr Jauristo als Executive Vice President of Corporate Development bei Goldcorp tätig, nachdem er 15 Jahre bei Placer Dome gearbeitet hatte, bevor das Unternehmen 2006 von Barrick übernommen wurde.

Matthew Lechtzier - Strategischer Berater

Herr Lechtzier ist ein qualifizierter Jurist mit umfangreicher Erfahrung im Marketing, in der Abwicklung und Dokumentation einer Vielzahl von internationalen Finanztransaktionen. Er war als Projektmanager und Senior-Berater für über 80 öffentliche und private Angebote tätig. Seit fast 25 Jahren ist Herr Lechtzier als Senior Vice President der Ivanhoe Capital Corporation tätig. Er war verantwortlich für die Durchführung von Transaktionen, das Marketing und die Beziehungen zu Banken und Investoren sowohl in Bezug auf öffentliche als auch auf private verbundene Unternehmen. Darüber hinaus hat er während seiner Tätigkeit bei Ivanhoe Capital die Aufbringung von über 1 Milliarde US-Dollar in fünf separaten Börsengängen und anderen Angeboten beaufsichtigt. Er ist auch als Senior Vice President von Ivanhoe Mines UK Ltd. tätig und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

Vor seiner Tätigkeit bei Ivanhoe Capital war Herr Lechtzier Direktor für Aktienkapitalmärkte bei Jardine Fleming, Hongkong, und stellvertretender Direktor von Schroder Securities in London und Taipeh. Er hat einen BA (University of British Columbia), einen LL.B. (University of Victoria) und einen M.A. (University of Kingston, U.K.).

Shirley Anthony - Direktorin, Unternehmenskommunikation

Frau Anthony verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung in den Bereichen Investor Relations und Unternehmenskommunikation bei börsennotierten Unternehmen in den Bereichen natürliche Ressourcen, Transport und Cannabis. Zuletzt war sie als Director of Investor Relations bei Rubicon Organics Inc. tätig. Zu ihren früheren Erfahrungen im Rohstoffsektor gehörten Positionen als Vice President, Corporate Communications bei International Tower Hill Mines Ltd.; Manager, Corporate Communications bei Corvus Gold Inc. und Corporate Communications Manager bei Silvercorp Metals Inc. Frau Anthony hat einen Bachelor of Arts-Abschluss in Interdisziplinären Studien von der University of British Columbia und lebt in Vancouver, B.C.

Gewährung von Aktienoptionen

Das Unternehmen hat insgesamt 775.000 Incentive-Aktienoptionen an einen leitenden Angestellten und bestimmte Mitarbeiter zu einem Preis von $ 0,24 gewährt. Der Aktienoptionsplan des Unternehmens regelt diese Incentive-Optionen sowie die Bedingungen für ihre Ausübung, was in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange steht.

Über Maple Gold

Maple Gold Mines Ltd. kontrolliert das 357 Quadratkilometer große Goldprojekt Douay, das sich innerhalb des produktiven Abitibi-Grünstein-Gürtels im Norden Quebecs, Kanada, befindet. Das Projekt verfügt über eine etablierte Goldressource gemäß National Instrument 43-101 von 422.000 Unzen in der angezeigten Kategorie (8,6 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,52 g/t Au) und 2,35 Millionen Unzen in der abgeleiteten Kategorie (71,2 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,03 g/t Au) mit beträchtlichem Potenzial für eine Ressourcenerweiterung und neue Entdeckungen. Das Projekt profitiert von einem außergewöhnlichen Infrastrukturzugang und das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Durchführung aggressiver Explorationsprogramme zur Erweiterung und Aktualisierung der bekannten Ressource. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.maplegoldmines.com

