Hannover (ots) - rent24, einer der weltweit führenden Coworking-Anbieter, setzt seinen Expansionskurs fort und eröffnet den ersten Standort in Hannover. "Hannover hat sich in den vergangenen Jahren als einer der Gründungs-Hotspots in Deutschland etabliert - hier einen Coworking Space zu eröffnen, war der nächste logische Schritt unserer Expansionsstrategie", sagt Robert Bukvic, Gründer und Geschäftsführer von rent24. "Innovative und flexible Arbeitsplatzstrategien wie das Coworking haben großes Potenzial und werden das Bild der modernen Arbeitswelt entscheidend prägen. Mit rent24 hat der Wirtschaftsstandort Hannover einen großen Coworking-Anbieter gewonnen, der insbesondere durch sein starkes Netzwerk einen entscheidenden Mehrwert für die Startup-Szene bringt und das bisherige Angebot sinnvoll ergänzt. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt, Innovationen voranzutreiben und zugleich junge Unternehmer und die Zukunft der Wirtschaft zu stärken", kommentiert Philipp Rösler, ehemaliger deutscher Spitzenpolitiker und Hannover-Experte.Zum rent24-Netzwerk zählen neben Gründern und Startups auch etablierte Unternehmen, verteilt auf die rund 70 rent24-Standorte auf drei Kontinenten. Mieter innerhalb dieser Community können sich somit global vernetzen und Synergien ideal nutzen. "Wir wissen, wie wichtig es ist, Erfahrung und Ideen auszutauschen. Insbesondere für junge Unternehmer ist eine bestmögliche Vernetzung essenziell. Wir möchten auch Freelancern, Startups und Unternehmen aus Hannover die Möglichkeit geben, Teil unserer Community zu werden", so Bukvic.Im TOWER 31 - zentral nahe dem Hauptbahnhof und der Leibniz Universität gelegen - wird den Mietern von rent24 ein Rundum-Service geboten mit modernsten Arbeitsbedingungen in privaten Büros und offenen Arbeitsbereichen, ergänzt durch Konferenzräume, Lounge-Bereiche und Küchen. Zudem bieten die neuen Coworking-Flächen einen einzigartigen Blick über die Stadt: sie erstrecken sich auf rund 1.200 Quadratmeter der beiden oberen Etagen des 70 Meter hohen Gebäudes.Über rent24rent24 ist einer der führenden globalen Anbieter von Coworking Spaces. Die Kombination aus flexiblen und innovativen Arbeitskonzepten wird ergänzt durch verschiedene Restaurantangebote. rent24 bietet seinen Mitgliedern einen Rundum-Service in einer besonderen Wohlfühl-Atmosphäre. Gegründet im Jahr 2015 von Robert Bukvic in Berlin, ist rent24 mit derzeit über 70 Standorten auf drei Kontinenten einer der erfolgreichsten Coworking-Anbieter weltweit.