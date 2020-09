Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881) macht nicht nur "in Gabelstaplern" - Flurförderfahrzeuge - sondern optimiert Warenflüsse in Lagerhäusern und Verteilzentren durch "Multishuttlesysteme" - Förderbänder, Taschensortierer sowie Lager- und Sortiergeräte - und profitiert so vom Boom im Onlinehandel. Die Kion Group hat ihren Standort im tschechischen Stríbro, nahe Pilsen, erweitert und eine neue, dritte Produktionshalle in Betrieb genommen - die Konzernsparte DIEMATIC zeichnet hie rverantwortlich. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für Lagerautomatisierung ...

