Nach dem schwungvollen Auftakt geht dem DAX bis zum Mittag die Puste aus. Aktuell tritt der deutsche Leitindex bei rund 13.200 Punkten auf der Stelle. Durch Impfostoff-Hoffnungen, die Sitzung der US-Notenbank, den Brexit und Co. dürfte es in dieser Woche allerdings nicht an Impulsen fehlen. Amazon & BioNTech gewinnen Als meistgehandelte Aktie der Stuttgarter Anleger klettert BioNTech zum Wochenstart um 3,6% auf 57 Euro. Am Samstag wurde bekannt, dass BioNTech die Studie für einen Impfstoff gegen ...

