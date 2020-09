DJ Verizon kauft Drittanbieter Tracfone für 6,25 Milliarden Dollar

Von Drew FitzGerald

NEW YORK (Dow Jones)--Der größte US-Mobilfunkanbieter Verizon Communications verstärkt sich mit einem Milliardenzukauf. Wie der Konzern mitteilte, kauft er Tracfone für rund 6,25 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien von der mexikanischen America Movil. Tracfone ist der größte netzunabhängige Mobilfunkanbieter in den USA.

Tracfone ist in den USA sowohl unter der namensgebenden Marke als auch unter Straighttalk und Net10 aktiv. Das Unternehmen betreibt kein eigenes physisches Netz in den USA, sondern nutzt gegen Gebühr die Netze anderer Mobilfunkanbieter.

Rund 13 Millionen der 21 Millionen Kunden von Tracfone nutzen bereits das Verizon-Mobilfunknetz auf Basis einer bestehenden Vereinbarung.

Der Deal setzt sich zusammen aus 3,125 Milliarden Dollar in bar und 3,125 Milliarden Dollar in Verizon-Aktien. Tracfone könnte weitere 650 Millionen Dollar in bar erhalten, wenn bestimmte Ziele erreicht werden.

