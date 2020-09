Es hat schon fast Tradition: Alibaba baut ein Cloud-Geschäft auf. JD.com zieht nach. Alibaba nutzt Hongkong als zweiten Handelsplatz für die eigenen Unternehmensanteile. JD zieht nach. Dieser Tage soll Alibabas Fintech-Arm Ant Financial an die Börsen kommen. Wieder zieht JD nach - mit einem entscheidenden Unterschied.Die Jingdong Digits Technology Holding hat einen Antrag auf Aufnahme in den STAR Market gestellt. Das Äquivalent zur Nasdaq in den USA. Angepeilt wird ein Börsengang im Umfang von drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...