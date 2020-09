Leipzig (ots) - Fast jede zweite journalistische Führungsposition im MDR wird mittlerweile von einer Frau besetzt. Laut aktuellem Gleichstellungsbericht, den die MDR-Gleichstellungsbeauftragte Claudia Müller am Montag, 14. September, im MDR Rundfunkrat vorstellte, stieg der Anteil 2019 auf 47,4 Prozent (2018: 45,7 Prozent).Intendantin Prof. Dr. Karola Wille zeigt sich erfreut über die positive Entwicklung: "Gleichstellung ist seit Jahren ein wichtiger Teil unserer Unternehmenspolitik - wir arbeiten konsequent daran, unser Haus und unsere Angebote noch vielfältiger aufzustellen."Insgesamt stieg der Frauenanteil in Führungspositionen von 32,8 auf 33,9 Prozent. Quer über alle MDR-Bereiche gibt es unverändert 183 Führungskräfte, davon 62 Frauen (2018: 60) und 121 Männer (2018: 123). In den Geschäftsbereichen (Landesfunkhäuser und Programmdirektionen) reicht der Anteil von Führungsfrauen zwischen 37,5 bis 47,1 Prozent.MDR-Rundfunkratsvorsitzende Prof. Dr. Gabriele Schade: "Der positive Trend sollte weiter verfolgt werden. Wir unterstützen das Thema Gleichstellung ausdrücklich und erwarten weiterhin ein vielfältiges Engagement.Der MDR-Gleichstellungsbericht 2019 zum Download: https://ots.de/VOKfc4Pressekontakt:Prof. Dr. Gabriele SchadeVorsitzende des RundfunkratesMITTELDEUTSCHER RUNDFUNKAnstalt des öffentlichen RechtsRundfunkratKantstraße 71-73; 04275 LeipzigPostanschrift: 04360 LeipzigTel.: (0341) 3 00 62 21Fax: (0341) 3 00 62 60E-Mail: rundfunkrat@mdr.deInternet: www.mdr-rundfunkrat.deDatenschutzinformationen: www.mdr.de/datenschutzhinweiseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4706206