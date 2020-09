Wie Konzernchef Sundar Pichai am Montag in einer Videobotschaft ankündigte, will Google künftig alle seine Rechenzentren und Büros mit CO2-freier Energie versorgen. "Wir werden dies erreichen, indem wir rund um die Uhr kohlenstofffreie Energie überall dort kaufen, wo wir tätig sind", sagte Pichai. Google werde Technologien fördern, die eine CO2-freie Versorgung ermöglichten. Außerdem werde man politische Maßnahmen unterstützen, die ein kohlenstofffreies Elektrizitätssystem schaffen werden. "Wir möchten dies bis 2030 erreichen." Eigenen Angaben zufolge ist ...

