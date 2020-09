Schwalbach am Taunus (ots) - Ab sofort bekommen die Aufsteckbürsten von Oral-B ein Upgrade für noch bessere Reinigungskraft: Die neue und innovative CleanMaximiser-Technologie färbt grüne Borsten nach ihrer Abnutzung gelb und signalisiert so den optimalen Zeitpunkt zum Bürstenkopfwechsel.Wir alle kennen den nervigen Zeitpunkt, wenn der Akku des Handys oder des Laptops anfängt rot zu leuchten und sich mit sinkender Energie die Leistung langsam verabschiedet. Auch bei anderen akkubetriebenen Geräten wie dem Rasierer oder der elektrischen Zahnbürste bemerken wir zeitnah den Leistungsabfall - die Akkuanzeige macht es möglich. Doch wenn wir schon einmal bei Produkten sind, die mehrheitlich im Badezimmer beheimatet sind: Was ist eigentlich mit den dazugehörigen Aufsteckbürsten? Zahnärzte empfehlen die Aufsteckbürste mindestens alle drei Monate zu wechseln, dabei tauschen die meisten Nutzer ihre Aufsteckbürsten viel zu selten.Rechtzeitig den Bürstenkopf wechseln: Immer wieder ein ProblemAktuelle Studien belegen sogar, dass 70 Prozent aller Nutzer ihre Aufsteckbürste erst dann wechseln, wenn die Borsten merklich abgenutzt sind.[1] Da ist es meist schon viel zu spät. Denn schon nach drei Monaten verlieren die Borsten deutlich an Reinigungskraft - egal ob zweimal am Tag für zwei Minuten die Zähne geputzt werden oder nicht. Das Problem? Die Abnutzung ist meist nicht sofort erkennbar. Da es ein durchaus schleichender Prozess sein kann, gab es bislang keine klare Indikation wann der Bürstenkopf nicht mehr die maximale Reinigungskraft bietet. Um genau dieses Problem aus der Welt zu schaffen hat Oral-B nun die innovative CleanMaximiser-Technologie entwickelt, welche mit leuchtenden Signalfarben den individuellen Zeitpunkt zum Bürstenkopfwechsel anzeigt - für die beste Reinigung bei maximaler Power. Während anfangs die Bürste mit grünen Borsten keine Abnutzung signalisiert, zeigt der Wechsel von den grünen Borsten auf ein leuchtendes Gelb ab sofort auch visuell deutlich den Zeitpunkt zum Wechseln an. Irrtum ausgeschlossen!Eine für jedes Bedürfnis: Die Oral-B AufsteckbürstenDie neue CleanMaximiser-Technologie ist für eine Vielzahl an Aufsteckbürstenmodellen von Oral-B erhältlich. Alle Aufsteckbürsten aus dem Oral-B Portfolio sind das Ergebnis jahrelanger Forschung und der runden Form professioneller Zahnreinigungsinstrumente nachempfunden. Zusätzlich ermöglichen die verschiedenen Aufsteckbürsten eine individuelle und auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmte Zahnpflege - wie zum Beispiel eine besonders gründliche Reinigung (Tiefenreinigung) oder das Aufhellen der Zähne durch das Entfernen von Oberflächenverfärbungen (3DWhite). Alle Aufsteckbürsten können darüber hinaus in Kombination mit jeder beliebigen elektrischen Zahnbürste der Marke Oral-B verwendet werden.[2]Spitzenreiter von Stiftung Warentest: Die CrossAction AufsteckbürsteIm letzten Testlauf von Stiftung Warentest hat sich außerdem der Oral-B CrossAction Bürstenkopf im Bereich Aufsteckbürsten als absoluter Spitzenreiter erwiesen und ließ mit der Gesamtnote "GUT" (1,7) die Konkurrenz hinter sich - kein anderer getesteter Bürstenkopf erzielte eine bessere Wertung. Der Primus unter den Aufsteckbürsten bietet eine präzise Reinigungsleistung durch den professionell gestalteten, runden Bürstenkopf, der Zahn für Zahn gründlich reinigt. Seine Borsten stehen in einem 16 Grad-Winkel, um tief in die Zahnzwischenräume zu reichen und Plaque um bis zu 100 Prozent effizienter zu entfernen als eine herkömmliche Handzahnbürste. Stiftung Warentest verglich in der Test-Ausgabe 12/2019 elf elektrische Zahnbürsten und Aufsteckbürsten.Die Oral-B CrossAction Aufsteckbürste mit CleanMaximiser-Technologie ist seit August 2020 im 3er-Pack zu einer UVP von EUR 11,99 EUR[3] im Handel erhältlich.Oral-B setzt sich stets zum Ziel, Putztechnologien kontinuierlich weiterzuentwickeln, um die beste Reinigungsleistung zu erzielen und gleichzeitig die Kunst des Zähneputzens für das angenehmste Putzerlebnis zu perfektionieren. Die innovative CleanMaximiser Technologie ist hierfür der aktuellste Beweis![1] Oral-B Langzeitstudie[2] Ausgenommen iO und Pulsonic[3] Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.Über Procter & Gamble Procter & Gamble:(P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Mit den Ergebnissen des aktuellen Testlaufs 12/2019 bei Stiftung Warentest sind elektrische Zahnbürsten von Oral-B und Aufsteckbürsten zum insgesamt 13. Mal als Sieger hervorgegangen. Die Oral-B GENIUS 9000 mit Positionserkennungs-Technologie ist mit der "Special Mention" des renommierten German Design Awards 2017 in der Kategorie "Excellent Product Design Bath" ausgezeichnet worden. Außerdem erzielte die Oral-B GENIUS beim Best Brand Award 2017 eine Platzierung unter den Top Ten in der Kategorie "Beste Produktmarke". Zudem wurde Oral-B GENIUS 9000 Roségold 2018 sowohl mit dem renommierten GLAMMY-Award der Zeitschrift Glamour als auch mit dem Prix de Beauté der Zeitschrift Cosmopolitan ausgezeichnet. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com (http://www.pg.com) und www.twitter.com/PGDeutschland (http://www.twitter.com/PGDeutschland).Pressekontakt:MSL Germany Gesa ZerwasOtto-Messmer-Straße 1, 60314 Frankfurt am MainTel.: +49 69 6612 456 8343; E-Mail: gesa.zerwas@mslgroup.comFirmenkontakt:Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGPaola Mulas, Senior Communications Manager Oral Care DACH47 Rte. de Saint Georges - Petit Lancy, 1213 SchweizTel.: 0041 79 42 99 887; E-Mail: mulas.p@pg.comOriginal-Content von: Oral-B, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67403/4706211