… an Bord. Das sorgt vorbörslich für ein Kursplus von 33 % auf rund 25 $. Institutionelle Investoren, darunter die britische Caledonia Investments plc, übernehmen 34,9 % der Anteile vom bisherigen Ankterinvestor MacAndrews & Forbes.



SCIENTIFC GAMES ist ein wichtiger Technik- und Softwarelieferant für die weltweite Zockerbranche. Der Schwerpunkt wurde in den vergangenen Jahren verlagert: Statt Spielautomaten und Verkaufsautomaten für Lotterie-Lose geht es nun um die gesamte Technologie für Kasinos. Deren Schließung im Lockdown drückte die Aktie im März auf ihr Jahrestief. Die starke Position des Unternehmens bei Online-Casinos und die Wieder-Öffnung der realen Spielstätten sorgten aber schon bald für Kurserholung.



Die SCIENTIFIC GAMES-Aktie kostete im März-Tief 4,09 $. Die Actien-Börse hatte den Anteilsschein Ende Juni zu Kursen unter 17 $ zum Kauf empfohlen.



