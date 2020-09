Die Industrie ist ein wesentlicher Teil der Wirtschaft und befasst sich mit der Bearbeitung und Weiterverarbeitung von Rohstoffen oder Zwischenprodukten. Mit seinen vielen mittelständischen Unternehmen nimmt Deutschland in diesem Teilbereich der Wirtschaft sogar eine führende Rolle in der Exportwirtschaft ein. Aktien aus dem Industriesektor hatten wir mit unseren Analysen bereits einige behandelt. So gehörten Siemens, Rational oder BMW zu den zuletzt besprochenen Unternehmen. Heute möchten wir mit der Knorr-Bremse Aktie ein weiteres interessantes Unternehmen vorstellen, das dem Industriesektor zuzuordnen ist und gemäß der Levermann-Strategie aktuell ein Top-Scoring hält. Konkret handelt es sich um den weltweit führenden Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge.

Den vollständigen Artikel lesen ...