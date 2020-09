… neuen Jobs für gute Stimmung. Die Aktie des Handels-, Logistik- und Tech-Konzerns liegt in der US-Frühbörse im Plus.



Die Neueinstellungen (Voll- und Teilzeitstellen) betreffen die USA und Kanada, es geht dabei vor allem um die "logistischen" Tätigkeiten (Sortieren, Verpacken, Verladen). Der Stundenlohn liege bei mindestens 15 $, so AMAZON. Weiterhin soll das weltweite Logistik-Netz allein im September um 100 verschieden große Standorte (operations buildings) wachsen.



Vorige Woche hatte AMAZON gemeldet, konzernweit seien 33.000 Positionen auf Corporate- und technischen Ebenen zu besetzen. Die AMAZON-Aktie steigt im frühen US-Handel leicht auf 3.155,46 $ (+ 1,26 %).



