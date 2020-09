Die Aktie des chinesischen Elektronik-Herstellers Xiaomi ist in den vergangenen Monaten hervorragend gelaufen und hat Anfang September bei 26,95 Honkong-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Nach diesem Anstieg will Vize-Präsident Lin Bin offenbar Kasse machen und ein enormes Aktienpaket verkaufen. In einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg ist die Rede von 350 Millionen Aktien beziehungsweise 1,5 Prozent der ausgegebenen Papiere, die der Xiaomi-Vize veräußern will. Der Verkaufspreis soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...