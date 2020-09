Der Silberpreis hat in den vergangenen Tagen nur wenig Dynamik gezeigt, ein Ausbruch will noch nicht gelingen. Unterdessen meldet GR Silver Mning die Verstärkung seines Boards mit zwei erfahrenen Managern.

Abflüsse aus Silber-ETF

In den vergangenen Tagen herrschte gepflegte Langeweile beim Silberpreis. Die Notiz bewegte sich in einem sehr engen Rahmen knapp unterhalb der Marke von 27 Dollar je Unze. Der Rückenwind durch einen schwachen US-Dollar wurde durch Gewinnmitnahmen auf Seiten der ETF-Investoren ausgeglichen. Die Silber-ETF verzeichneten laut Bloomberg-Daten sieben Tage in Folge Abflüsse. Sie summierten sich auf knapp 550 Tonnen.

Es fehlen die Impulse

Wie lange diese Seitwärtsphase beim Silberpreis noch anhalten wird, ist nicht einfach zu sagen. Diese Woche gibt es zumindest im internationalen Finanzkalender keine Ereignisse, die explizite Impulse versprechen. Übergeordnet sieht der Chart allerdings sehr bullish aus. Analysten rechnen damit, dass Silber noch in diesem Kalenderjahr einen weiteren Angriff auf die 30 Dollar-Marke unternehmen werde.

Neue Direktoren ...

