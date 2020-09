Berlin (ots) - Im Streit über die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus Moria hat sich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil optimistisch geäußert, dass die Union den Forderungen seiner Partei entgegenkommt.Im rbb-Inforadio sagte Klingbeil am Montag, es gebe entsprechende Signale aus der CDU/CSU. Deutschland könne angesichts der Bilder von Lesbos nicht weggucken. "Es ist gut, dass es jetzt auch bei der Union Bewegung gibt. Und jetzt geht es darum, bis Mittwoch konkret zu verabreden, wie viele Menschen es sind, die wir herholen können." Es müsse eine hohe Zahl sein. Die von Bundesinnenminister Seehofer zugesagten 150 Plätze reichten nicht aus.Klingbeil verwies darauf, dass mehrere Bundesländer sich bereiterklärt hätten, viele Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen. "Da ist doch eine Hilfsbereitschaft, die in Deutschland gerade da ist in dieser humanitären Notsituation... Das sollte uns freuen und der Bundesinnenminister muss den Weg jetzt freimachen."Das vollständige Interview finden Sie hier: https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202009/14/moria-brand-gefluechtete-spd-deutschland.htmlMit freundlichen GrüßenPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Original-Content von: Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/4706435