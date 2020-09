Dazu wird Yaskawa, der japanische Hersteller von Antriebs- und Steuerungstechnik sowie Robotik und Frequenzumrichtern, die offene Steuerungsplattform PLC Next Technology von Phoenix Contact nutzen. So soll unter Federführung von Yaskawa das i³-Mechatronics-Lösungskonzept umgesetzt werden. Gemeinsames Ziel beider Unternehmen ist es, ein offenes und zukunftssicheres Ökosystem für die industrielle Automatisierung anzubieten. In diesem Zuge hat Phoenix Contact seine PLC-Next-Laufzeitumgebung an Yaskawa lizensiert und stimmt künftigen gemeinsamen Weiterentwicklungen zu. Die beiden Unternehmen intensivieren ...

