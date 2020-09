Mainz (ots) - In Berlin und Brandenburg haben in dieser Woche die Dreharbeiten zum ZDF-Samstagskrimi mit dem Arbeitstitel "Kolleginnen - Das böse Kind" begonnen: Das ungleiche Ermittlerinnen-Duo, Hauptkommissarin Irene Gaup (Caroline Peters) und ihre 15 Jahre jüngere Kollegin Julia Jungklausen (Natalia Belitski), rollen den Cold Case eines vermissten Mädchens auf. Zum Hauptcast des Ermittlerteams zählen zudem Götz Schubert, Karsten Antonio Mielke, Petra Hartung und Cino Djavid. In weiteren Rollen sind Karoline Eichhorn, Marek Harloff und andere zu sehen. Das Buch schrieb Annette Simon nach einer Idee von Alexander Rümelin. Regie führt Vanessa Jopp, die Bildgestaltung übernimmt Hans Fromm.Im Berliner Umland wird der 18-jährige Korbinian Walser tot aufgefunden. Am Tatort treffen zwei Kommissarinnen aufeinander, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: die erfahrene Hauptkommissarin Irene Gaup und ihre neue Kollegin Julia Jungklausen. Während Irene ein Teamplayer ist, sehr pflichtbewusst, bescheiden und geerdet, wirkt Julia eher verschlossen, resolut, ungeduldig und ein bisschen überheblich. Und noch etwas steht zwischen den beiden Kolleginnen: Julia ist die neue, junge Lebenspartnerin von Irenes Noch-Ehemann, Staatsanwalt Hans Gaup (Götz Schubert). Nach 21 Jahren Ehe haben sich Irene und Hans vor noch nicht allzu langer Zeit getrennt. Irene entscheidet sich, der neuen Kollegin erst einmal zu verheimlichen, was sie am Tatort entdeckt: Der Tote trägt eine auffällige Halskette, die Irene an ihren letzten, ungelösten Fall im Vermisstendezernat erinnert. Vor vier Jahren verschwand das Mädchen Emma Lennartz zusammen mit ihrem neugeborenen Kind. Gibt es jetzt eine neue Spur und einen Zusammenhang?"Kolleginnen - Das böse Kind" ist eine Produktion von REAL Film Berlin im Auftrag des ZDF. Produzenten sind Katrin Goetter und Michael Lehmann, die Redaktion im ZDF hat Matthias Pfeifer. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Oktober 2020.Ansprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131- 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kolleginnenWeitere Dreharbeiten für das ZDF:https://presseportal.zdf.de/pm/aktuelle-dreharbeiten-des-zdf/https://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4706440