Die beiden Bildschirme des neuen LG Wing liegen über Kreuz. Ist das nun hilfreich oder überflüssig? Das LG Wing ist ein Mittelklasse-Smartphone, das sich vor allem in einer Sache von der Konkurrenz abhebt. Es kommt nämlich mit zwei Displays, die im geschlossenen Zustand aufeinanderliegen. Und einer Gimbal-Kamera, die mit Bildstabilisierung trumpfen will. LG Wing: 2 Bildschirme in T-Anordnung Mit einer beherzten Drehbewegung zur Seite schieben Nutzer das Hauptdisplay in die 90-Grad-Position. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...