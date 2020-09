Es ist die Nachricht des Tages im Techsektor: Der US-Grafikchipkonzern Nvidia will sich ARM einverleiben. Trotz des hohen Kaufpreises von bis zu 40 Milliarden Dollar feiern Anleger Nvidia für die Entschlossenheit ab. Ein Selbstläufer ist der Mega-Deal nicht.Nvidia verteuert sich um 8,7 Prozent auf 528 Dollar. Der Kursanstieg entspricht einem Zugewinn an Börsenwert von deutlich über 20 Milliarden Dollar. Das ist erstaunlich, denn traditionell verlieren die Aktien eher an Wert, wenn ein Unternehmen ...

