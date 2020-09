Beyond Meat setzt die Konkurrenz weiter unter Druck: Noch in dieser Woche sind die ersten Fleischbällchen auf Pflanzenbasis in führenden US-Lebensmittelgeschäften erhältlich. Doch auch das neuste Fleischersatzprodukt von Beyond Meat ist "schweineteuer". An der Wall Street stört dies jedoch niemanden.Neben der fleischlosen Bratwurst und dem veganen Burger Patty gibt es ab dieser Woche auch Fleischbällchen auf pflanzlicher Basis von Beyond Meat im Einzelhandel zu kaufen. Der empfohlene Verkaufspreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...