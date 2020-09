Am 08.09. legte der weltgrößte Hersteller und Vertreiber von Fitness- / Indoor-Sportmode sowie Zusatzausrüstung in den Kernsegmenten Yoga, Workouts, Spinning und Running, die 1998 gegründete und in Vancouver / Kanada beheimatete LULULEMON ATHLETICA (US5500211090 / Aktienmarktkapitalisierung über 40 Mrd. USD), sehr erfreuliche Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal (= 02.05. - 02.08.) vor.Diese gingen nicht nur weit über die Analystenkonsensschätzungen hinaus, sondern legten trotz mangelnder direkter kalendarischer Vergleichbarkeit mit den meisten Konkurrenten des Sektors "Sportmoden" in der aktuellen Corona-Pandemie aber dennoch unübersehbar eine bei weitem höhere Umsatz- und Gewinnstabilität als fast jeder internationale europäische oder US-amerikanische Mitwettbewerber an den Tag (aktuell fast nur durch asiatische Konkurrenten überboten, die bereits seit März von nahezu völligen Lockdown-Aufhebungen in Asien profitieren).

