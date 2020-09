DJ Aktien Schweiz etwas fester - erneut Fusionsspekulationen um UBS und CS

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit leichten Aufschlägen hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag beendet. Höhere Gewinne zu Handelsbeginn konnte der SMI jedoch nicht halten. Markteilnehmer verwiesen auf Zurückhaltung bei den Anlegern angesichts der am Mittwoch anstehenden Sitzung der US-Notenbank. Auch fehlten derzeit Impulse in die eine oder andere Richtung.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 10.457 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 56,19 (zuvor: 41,51) Millionen Aktien.

Tagesthema waren erneut aufgekommene Spekulationen um eine Fusion von Credit Suisse und UBS. Das Internetportal "Inside Paradeplatz" hatte unter Berufung auf Insider berichtet, dass UBS-Chef Axel Weber auf einen Zusammenschluss der beiden Großbanken hinarbeite. Bei den Marktteilnehmern sorgte dies für reichlich Gesprächsstoff. "Das Thema kommt seit der Finanzkrise immer wieder auf", so ein Händler. Tagessieger waren sodann auch die Aktien der beiden Banken: Credit Suisse schlossen 4,3 Prozent fester, für UBS ging es um 2,5 Prozent nach oben.

Gefragt bei den Anlegern waren vor allem zyklische Werte. Hier dürften auch gestiegene Hoffnungen auf einen Corona-Impfstoff stützend gewirkt haben, hieß es. So gewannen die Aktien des Personaldienstleisters Adecco 1,4 Prozent hinzu. Die beiden Luxuswerte Swatch und Richemont verbuchten Aufschläge von 1,7 bzw. 0,8 Prozent. Für die als defensiv geltenden Aktien des Index-Schwergewichts Nestle ging es indessen um 0,3 Prozent nach unten. Tagesverlierer waren Swiss Re mit einem Minus von 1,3 Prozent, gefolgt von Swisscom mit minus 1,2 Prozent.

September 14, 2020

