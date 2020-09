Am deutschen Aktienmarkt hat sich der Stabilisierungsversuch aus der vergangenen Woche heute fortgesetzt. Damit bleibt der DAX in seinem Seitwärtstrend gefangen. Die Gewinne zum Handelsstart musste der Markt ein weiteres Mal vollständig abgeben. Vor der Sitzung der amerikanischen Notenbank halten sich die Anleger zurück. Zudem haben die großen Technologieaktien in den USA kräftige Abwärtsimpulse ausgebildet, aus denen in der saisonal schwachen frühen Herbstzeit eine größere Korrektur erwachsen könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...