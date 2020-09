NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat die Einstufung für Daimler nach einer Industriekonferenz des Analysehauses auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Nach Einschätzung des Managements dürfte sich in diesem und dem kommenden Jahr die Einhaltung der CO2-Emissionsgrenzwerte am schwierigsten gestalten, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. In den Jahren 2023 und 2024 dürfte sich die Situation dann dem Autobauer zufolge wieder etwas entspannen./la/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2020 / 14:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2020 / 15:01 / ET



ISIN: DE0007100000

