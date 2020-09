Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat nach zwei Verlustwochen in Folge deutlich zugelegt. Auch an der Nasdaq gab es Kursgewinne. Fusionen und Übernahmen heizten die Stimmung an der Wall Street am Montag auf. Zudem sorgten Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Corona-Impfstoff für bessere Laune bei den Anlegern.Der Dow kletterte um 1,18 Prozent auf 27.993,33 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zog um 1,27 Prozent auf 3.383,54 Punkte an. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,72 Prozent ...

