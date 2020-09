DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 13.174 Pkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem "ruhigen" nachbörslichen Geschäft am Montag berichtete eine Händlerin von Lang & Schwarz. Es habe eigentlich keine relevanten Nachrichten gegeben. Daimler zeigten sich unverändert. Der Automobilkonzern hat in den USA einen weiteren Teilerfolg auf dem Weg zur endgültigen Einigung bei der Auseinandersetzung um zu hohe Diesel-Abgaswerte erzielt. Die Regulierungsbehörden haben bereits geschlossenen Vergleichen zugestimmt, so der DAX-Konzern mit.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.174 13.194 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

September 14, 2020

