Tokio (ots/PRNewswire) - Casio Computer Co., Ltd. Co., Ltd. hat heute die neuen Ergänzungen zu seiner EDIFICE-Linie von Hochleistungs-Metallchronographen vorgestellt. Ihr Markenkonzept ist "Speed and Intelligence". Die neuen Uhren EQB-1100AT und ECB-20AT sind in Zusammenarbeit mit dem Scuderia AlphaTauri Formel-1-Team, dem Gewinner des italienischen GP 2020, entstanden.Casio ist seit 2016 offizieller Partner der Scuderia Toro Rosso. Die in Kollaboration entstandenen Sondermodelle EQB-1100AT und ECB-20AT sind die ersten, seit das Team in dieser Saison seinen Namen in Scuderia AlphaTauri änderte. In Anlehnung an die Teamfarben der Scuderia AlphaTauri präsentieren sich die Zifferblätter in einem abgestuften marineblauen und weißen Farbschema, wobei das Marineblau die Markenfarbe von EDIFICE aufgreift. Gehäuse und Armgurt der ECB-20AT sind marineblau. Beide Modelle sind mit dem Mannschaftslogo auf dem Zifferblatt, dem Gehäuseboden und dem Band beschriftet. Das Design ist vom Lebensgefühl der Scuderia AlphaTauri geprägt.Die EQB-1100AT zeichnet sich durch ein dünnes 9,6-mm-Gehäuse und eine achteckige Lünette aus, die in Anlehnung an dieses häufig im Motorsport verwendete Material mit Kohlefaser kombiniert wurde. Die Uhr kann die aktuelle Uhrzeit an zwei verschiedenen Orten anzeigen. Die ECB-20AT besitzt einen Terminplaner, sowie ein Lederarmband mit dem Mannschaftslogo. Bei beiden Modellen ist das Zifferblatt aus kratzfestem Saphirglas gefertigt, das sogar ausreichend robust für Team-Mechaniker wäre. Die Uhren stellen sich automatisch auf die richtige Zeit ein, wenn sie über eine spezielle App mit einem Smartphone gekoppelt werden. Beide Modelle sind mit dem Mannschaftslogo auf dem Zifferblatt, dem Gehäuseboden und dem Band beschriftet. Das Design ist vom Lebensgefühl der Scuderia AlphaTauri geprägt. Diese Sondermodelle, die aus der Kollaboration hervorgegangen sind, erfüllen die Bedürfnisse der Teammitglieder, die ständig auf Reisen sind und minutengenau planen müssen.Scuderia AlphaTauriScuderia AlphaTauri mit Sitz in Italien ist ein Rennteam, dessen Kader mit aufstrebenden jungen Fahrern gefüllt ist. Das Team trat bis zu dieser Saison unter dem Namen Scuderia Toro Rosso an. Das Team bringt seine jugendliche Energie, Rennwagen, die von herausragenden technologischen Innovationen angetrieben werden, und das leidenschaftliche Streben nach Geschwindigkeit auf die Formel-1-Rennstrecke. Casio glaubt, dass diese Eigenschaften perfekt zum Markenkonzept von EDIFICE passen und ist seit 2016 offizieller Teampartner.