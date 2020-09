DGAP-News: YOC AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Umsatzentwicklung

YOC mit Umsatzwachstum im Q3/2020 - weitere Umsatzsteigerung durch VIS.X(R)-Technologieplattform Berlin, 15. September 2020 - Die YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN DE0005932735) hat im dritten Quartal 2020 den bedingt durch die Corona-Krise rückläufigen Umsatztrend des zweiten Quartals 2020 gestoppt. Für das dritte Quartal 2020 werden nach ersten Hochrechnungen Umsatzerlöse in Höhe von voraussichtlich 3,5 bis 3,6 Mio. EUR und somit über dem Niveau des Vorjahreszeitraums (Q3/2019: 3,4 Mio. EUR) erwartet. Bis zum Ausbruch der Corona Pandemie betrug das Umsatzwachstum der YOC AG auf Konzernebene rund 20 % im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund der sich anschließenden Zurückhaltung der Werbetreibenden im Zeitraum März bis Mai 2020 musste die Gesellschaft vermehrt Auftragsstornierungen hinnehmen, sodass ein Umsatzrückgang im zweiten Quartal 2020 in Höhe von 24 % resultierte. In Konsequenz dessen wird bereits per Ende des dritten Quartals des laufenden Geschäftsjahres 2020 voraussichtlich nahezu das Umsatzniveau des Vorjahres (9M/2019: 10,2 Mio. EUR) trotz der Folgen der Corona Pandemie erreicht werden. Sebastian Bauermann, Director Finance der YOC AG: "Aufgrund des kontinuierlichen Anstiegs des Handelsvolumens unserer Technologieplattform VIS.X(R) haben wir bereits wieder das Umsatzniveau des Vorjahres erreicht. Parallel dazu werden wir die Profitabilität der Gesellschaft nicht nur im dritten Quartal 2020, sondern somit auch in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 deutlich ausbauen." Die Veröffentlichung des Berichts der YOC AG zum dritten Quartal 2020 wird am 18. November 2020 erfolgen.

Über YOC YOC ist ein Mobile-first Ad Technology Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein optimales digitales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des mobilen Internet zu schaffen. Mit VIS.X(R), der programmatischen Handelsplattform der nächsten Generation, kombiniert YOC einen effizienten Mediahandel mit wirkungsvollen Werbeformaten. Werbekunden erhalten durch die Verwendung unserer Technologie die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke durch hochwertiges Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X(R) und bieten eine globale Reichweite an. Mit einem proprietären Technologie-Stack und einer langjährigen Erfahrung ist YOC bekannt für exzellenten, qualitativ hochwertigen Service und schnelle Ausführung. Das Unternehmen wurde 2001 von Dirk Kraus gegründet und ist seit 2009 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. YOC betreibt Niederlassungen in Amsterdam, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Madrid, Wien und Warschau. Weitere Informationen finden Sie unter yoc.com. Kontakt YOC AG

