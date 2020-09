Höhepunkte

- UGA-02 in einer Tiefe von 293,46 m mit hervorragender Kerngewinnungsrate von durchschnittlich > 95 % abgeschlossen, wobei Proben zur Analyse auf Gold und mehrere weitere Elemente an Labor geschickt werden

- UGA-03 zurzeit im Gange und erwartet eine Durchschneidung des Erzgang Schramen (Schwerpunkt der historischen Abbauarbeiten) in Tiefe von ca. 150 m, wo er Interpretationen zufolge nach Westen verläuft und mächtiger wird

- Aktuelles Bohrprogramm zur Durchschneidung und Definierung von Zielzone zwischen 60 und 80 m entlang von Streichen/Einbruch von STOR 3.11, das Folgendes durchschnitten hat:

89,0 m mit 6,9 g/t Au und 23,6 g/t Ag in 114 m bis 203 m Tiefe (~65 m wahre Mächtigkeit) unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 3 g/t Au innerhalb eines breiteren Abschnitts von

137,3m mit 4,6 g/t Au und 16,5 g/t Ag von 67,7 m bis 205 m im Bohrloch (~100 m wahre Mächtigkeit) unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,3 g/t Au

VORSORGLICHER HINWEIS: Der oben genannte Mineralisierungsabschnitt stammt von einem historischen Bohrloch und es gibt keine Gewissheit, dass sich die Mineralisierung bis zu dem im Rahmen der aktuellen Bohrungen durchschnittenen Gebiet fortsetzen wird.

- Geplante Entwicklung der Explorationsstrecken beim Stollen Andrej, die für folgendes konzipiert wurden:

Ermöglichung rascherer Bohrungen, indem Zugang für mehrere Bohrgeräte ermöglicht wird

Ermöglichung von optimaler Ausrichtung für Ergänzungsbohrungen in Zielzone

Bereitstellung von kritischer Infrastruktur für zukünftigen Untertage-Goldabbau

Beschleunigung von Ressourcenerweiterungsarbeiten

Russell Moran, Chairman von MetalsTech, sagte hinsichtlich der Bohrungen und geplanten Erschließungsarbeiten:

"Unsere Geologen - sowohl vor Ort als auch hier in Australien - leisten hervorragende Arbeit bei der Nachverfolgung unseres hochgradigen Ziels in Fallrichtung. Die geplante Streckenerschließungen werden es uns ermöglichen, unsere Zielzone aus mehreren Winkeln mit mehreren Bohrgeräten anzupeilen und die Ressourcenerweiterungsarbeiten zu beschleunigen. Sie werden als kritische Infrastruktur für die zukünftige Goldproduktion im Untertagebau fungieren."

MetalsTech Limited (ASX: MTC) (das Unternehmen oder MTC) freut sich, den Aktionären ein Update zu seinem Diamantbohrprogramm aus der zu 100 % unternehmenseigenen Sturec-Goldmine in der Slowakei (Sturec) zur Verfügung zu stellen.

Bohrupdate

Das erste Bohrloch des Diamantbohrprogramms von MTC, UGA-01, wurde bis in eine Tiefe von 346,05 Metern mit einer hervorragenden Kerngewinnungsrate (durchschnittlich über 95 Prozent) abgeschlossen. Die Bohrkragendetails der Bohrlöcher des aktuellen Bohrprogramms sind in Tabelle 1 aufgeführt. Bis dato hat das Unternehmen 161 Proben (einschließlich sechs QS/QK-Proben) von UGA-01 an das Labor geschickt und weitere 106 Proben (einschließlich 13 QS/QK-Proben) von UGA-01 werden zurzeit aufbereitet und in Kürze an das Labor geschickt werden. Somit werden insgesamt 267 Proben von UGA-01 eingereicht, die eine akkurate Beschreibung der Mineralisierung innerhalb des Bohrlochs über die unterschiedlichen durchschnittenen Erzgangsätze hinweg ermöglichen werden.

Das zweite Bohrloch, UGA-02, wurde in einer Tiefe von 293,46 Metern mit einer hervorragenden Kerngewinnungsrate (durchschnittlich über 95 Prozent) abgeschlossen. Die Probennahmen von UGA-02 sind nahezu abgeschlossen und das Unternehmen wird diese Proben in Kürze an das Labor zur Analyse auf Gold und mehrere weitere Elemente senden. Bis dato hat das Unternehmen insgesamt 145 Proben aufbereitet, einschließlich 16 QS/QK-Proben.

Die Bohrungen von UGA-03 sind zurzeit im Gange.

Tab. 1: Bohrkragendetails

Bohrlochname Ostwert (m) Nordwert (m) RH (m) Datum Azi (°TN) Neigung (°) Aktuelle Tiefe (m) Geplantes Bohrlochende (m) UGA-01 -435.852 -1.230.204 656 S-JTSK/Krovak 017 -53 346,05 Bohrlochende UGA-02 -435.852 -1.230.204 656 S-JTSK/Krovak 022 -46 293,46 Bohrlochende UGA-03 -435.852 -1.230.204 656 S-JTSK/Krovak 007 -45 wird noch bekanntgegeben ~ 250

Planung des aktuellen Bohrprogramms

Das aktuelle Diamantbohrprogramm wurde konzipiert, um ein bis dato unerkundetes Gebiet in Streich-/Fallrichtung südlich der bestehenden Mineralressource gemäß JORC (2012) bei Šturec zu erproben. Das bis dato angepeilte Gebiet befindet sich Interpretationen zufolge etwa 60 bis 80 Meter im Einfallwinkel von STOR 3.11, das 89,0 Meter mit 6,9 Gramm Gold und 23,6 Gramm Silber pro Tonne zwischen 114 und 203 Meter Tiefe (wahre Mächtigkeit von etwa 65 Metern) unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von drei Gramm Gold pro Tonne innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von 137,3 Metern mit 4,6 Gramm Gold und 16,5 Gramm Silber pro Tonne zwischen 67,7 und 205 Meter Tiefe (wahre Mächtigkeit von etwa 100 Metern) unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,3 Gramm Gold pro Tonne durchschnitten hat.

Siehe ASX-Pressemitteilung vom 21. April 2020 mit dem Titel "MetalsTech Targets High Grade Gold Zone".

Die Diamantbohrlöcher UGA-01 und UGA-02 wurden konzipiert, um die mineralisierten Erzgangsätze zu durchschneiden, die außerhalb des Haupterzgangs Schramen liegen, um zu versuchen, diese mineralisierten Zonen für die Aufnahme in die aktualisierte Mineralressource zu erfassen. Das Unternehmen hat erfolgreich eine beträchtliche Anzahl von Erzgängen außerhalb der aktuellen Mineralressource gemäß JORC (2012) durchschnitten, die sich in Gebieten außerhalb der historischen Abbaubereich befinden und somit frühere unerkundete Gebiete darstellen.

Dies ist insofern wichtig, als es das Potenzial für den Gehalt und die Größe der umliegenden Erzganggruppen außerhalb des Haupterzgangs Schramen verdeutlicht hat, die dem Unternehmen Zuversicht geben, dass Šturec über die aktuellen Erweiterungen in Streich-/Fallrichtung hinaus, die im Rahmen dieses aktuellen Bohrprogramms angepeilt werden, bedeutendes Explorationspotenzial aufweist.

Das Unternehmen hat nun die Ausrichtung der Bohrungen geändert, wobei UGA-03 konzipiert wurde, um den Erzgang Schramen (Schwerpunkt der historischen Abbauarbeiten) in einer Tiefe von etwa 150 Metern zu durchschneiden, wo er Interpretationen zufolge nach Westen verläuft und mächtiger wird. Dieses Gebiet liegt etwa 60 Meter entlang des Erzgangs Schramen, von wo aus STOR 3.11 diese mineralisierte Struktur durchschnitten hat. Die interpretierte Verdickung des Erzgangs Schramen ist für das Unternehmen insofern wichtig, als diese "knickenden" Strukturen auf eine potenzielle Anhäufung einer Goldmineralisierung hinweisen können, die im Erfolgsfall die Größe der Ressource in diesem Gebiet beträchtlich erhöhen wird.

Planung des Ergänzungsbohrprogramms

Um raschere Bohrungen von unterschiedlichen Ausrichtungen aus zu ermöglichen und um Ergänzungsbohrungen in das bis dato unerkundete Gebiet in Streich-/Fallrichtung südlich der bestehenden Mineralressource gemäß JORC (2012) bei Šturec (vorbehaltlich des Bohrerfolgs) zu ermöglichen, plant das Unternehmen die Erweiterung des aktuellen Stollens Andrej (Abbildung 3) mit einer Reihe von zusätzlichen Untertage-Streckenerschließungen abseits der Hauptstrecke des Stollens Andrej, wo zurzeit Diamantbohrungen durchgeführt werden.

Die geplanten Untertage-Streckenerschließungen innerhalb des Stollens Andrej werden zunächst bis zu drei Explorationsstollen (in Ost-West-Richtung verlaufend) in das Hangende hinein umfassen. Im Erfolgsfall wird das Unternehmen weitere in Ost-West-Richtung verlaufende Untertagestrecken hinzufügen und den Hauptstollen Andrej selbst erweitern, wodurch mehrere Bohrgeräte gleichzeitig in Betrieb sein können, wodurch wiederum die Bohrungen beschleunigt werden und es dem Unternehmen ermöglicht wird, die interpretierten Erweiterungen der Mineralisierung in einem Winkel zu bohren, der näher an der Senkrechten liegt.

Diese zusätzlichen Erweiterungen und Explorationsstreckenerschließungen innerhalb des Stollens Andrej werden auch zukünftige Bergbauarbeiten unterstützen und zusätzliche Standorte bereitstellen, von denen aus das Unternehmen Zugang zu frischem Erz für fortgeschrittenere metallurgische Studien, einschließlich zusätzlicher Gravitations- und Flotationsstudien, erhalten wird, um eine Rahmenuntersuchung für den Untertage-Goldabbau zu unterstützen.

Die Öffnung des Zugangs innerhalb des Stollens Andrej wird dem Unternehmen eine kostengünstige Möglichkeit bieten, die Explorationen bei Šturec zu erweitern, während das Unternehmen auf die Abgrenzung einer potenziell hochgradigen, wirtschaftlichen Untertage-Goldmine hinarbeitet.

ENDE

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Informationen über MetalsTech. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß von geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten abhängig. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in den vom Unternehmen oder im Namen des Unternehmens bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken in Bezug auf zusätzliche Finanzierungsanforderungen, Metallpreise, Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken, Wettbewerb, Produktionsrisiken, behördliche Einschränkungen, einschließlich Umweltauflagen und Haftung sowie mögliche Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument basieren auf den Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen des Unternehmens MetalsTech zu dem Zeitpunkt, an dem die zukunftsgerichteten Aussagen getätigt werden, und es wird keine Verpflichtung übernommen, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen ändern oder um andere zukünftige Entwicklungen widerzuspiegeln.

Stellungnahme der Sachverständigen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen basieren auf Datenmaterial, das von Dr. Quinton Hills Ph.D., M.Sc., B.Sc. zusammengestellt wurde. Dr. Hills ist der technische Berater von MetalsTech Limited und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Nr. 991225). Dr. Hills hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für den Mineralisierungstyp und die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung ("Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves", Ausgabe 2012) befähigen. Dr Hills stimmt zu, dass die auf seinen Informationen basierenden Angaben in einer der Form und dem Kontext entsprechenden Weise in den Bericht aufgenommen werden.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen, denen diese Aussage über die Mineralressourcen für die Goldlagerstätte Sturec hinzugefügt wurde, basieren auf Datenmaterial, das von Herrn Chris Grove, einem Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Nr. 310106), zusammengestellt wurde. Herr Grove ist ein vollbeschäftigter Mitarbeiter von Measured Group Pty Ltd. und hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für den Mineralisierungstyp und die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung ("Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves", Ausgabe 2012) befähigen Herr Grove stimmt zu, dass die auf seinen Informationen basierenden Angaben in einer der Form und dem Kontext entsprechenden Weise in den Bericht aufgenommen werden.

Einhaltung der ASX-Notierungsregeln (ASX Listing Rules)

Bei der Vorbereitung dieser Ankündigung vom 15. September 2020 hat sich das Unternehmen auf die zuvor vom Unternehmen gemachten Ankündigungen gestützt. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die zuvor gemachten Ankündigungen auswirken oder die sich wesentlich auf das Unternehmen auswirken würden, wenn es sich für die Zwecke dieser Ankündigung vom 15. September 2020 auf diese Ankündigungen verlassen würde.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Englische OriginalmeldungDie übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:Übersetzung

