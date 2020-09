HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Rational von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 585 auf 615 Euro angehoben. Seit seiner Hochstufung im März habe die Aktie des Großküchengeräte-Herstellers trotz gesunkener Gewinnschätzungen rund 15 Prozent gewonnen, begründete Analyst Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine neue Bewertung. Kurzfristige Kurstreiber für weitere Gewinne seien nicht in Sicht. Er bleibe aber mit Blick auf die langfristigen Aussichten für die Marktanteile zuversichtlich. Seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) lägen über den Konsensschätzungen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2020 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

