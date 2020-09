Der Terminmarkt schließt heute früh nahtlos an den positiven Wochenauftakt an. Im asiatischen Handel können sich alle wichtigen Futures weiter verbessern. Der DAX-Future steht kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse mehr als 0,25 % im Plus über 13.188 Punkten. Auch die US-Futures können alle über Nacht Gewinne verbuchen. Der S&P 500 Future liegt mehr als 0,25 % höher bei 3.380 Punkten und der Nasdaq-Future führt die Riege mit einem Plus von mehr als 0,38 % auf 11.308 Punkten an.Mit etwas Mühe schloss sich der deutsche Aktienmarkt gestern der positiven Stimmung in Übersee an. Vor allem der MDAX konnte sich am Montag mit einem Plus von 0,84 % auf 27.574,57 Punkte hervortun. Größter Indexgewinner war die Metro, nachdem EP Global einen Tender für mehr als 30 % der Aktien veröffentlicht hatte. Die Aktie schlossen 7,74 % höher. Auch der TecDAX konnte 0,72 % höher schließen bei 3.090,55 Punkten. Bechtle (+2,96 %) und Infineon (+2,86 %) waren die größten Gewinner. Der DAX gab allerdings im Verlauf des Tages alle Gewinne vom Vormittag wieder ab und schloss leicht (-0,07 %) unter dem Schlusskurs vom Freitag bei 13.193,66 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...