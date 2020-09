Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX startete gestern über 13.300 Punkten in die neue Handelswoche. Schnell schmolzen die Zugewinne jedoch dahin und der DAX pendelte rund um den Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Am Ende stand ein Minus von 0,07 Prozent auf der Kurstafel. Marktidee: Puma. Zu Wochenbeginn ist Puma ein Werbecoup gelungen. Der Sportartikelhersteller wirbt den brasilianischen Superstar Neymar von Konkurrent Nike ab. Die Puma-Aktie hatte zuletzt im Februar ein Rekordhoch bei 84,30 Euro markiert. Nach einer kräftigen Abwärtskorrektur steht aktuell eine Fortsetzung des Kursaufschwungs in Richtung des Februar-Hochs auf der charttechnischen Agenda.