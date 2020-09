The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.09.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.09.2020Aktien1 CA4196211078 HAVN Life Sciences Inc.2 FI0009009559 Partnera Oyj3 US8334451098 Snowflake Inc.4 AU000000MRC8 Mineral Commodities Ltd.5 CA46617Q1000 JDF Explorations Inc.6 CA5113051042 Lake Winn Resources Corp.7 SE0014781795 Addtech AB8 KYG4181B1014 Guangdong - HK Greater Bay AreaAnleihen1 US02665WDP32 American Honda Finance Corp.2 XS2183144810 Alfa Holding Issuance PLC3 XS2138140798 Altice France Holding S.A.4 XS2193669657 Amcor UK Finance PLC5 XS2228676735 NISSAN MOTOR CO6 XS2231267829 Yorkshire Building Society7 US988498AN16 Yum! Brands, Inc.8 US26441CBJ36 Duke Energy Corp.9 XS0146173371 El Salvador, Republik10 XS1953016547 FMS Wertmanagement11 GB00B7L9SL19 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich12 XS1117279882 Jordanien, Haschemitisches Königreich13 XS2199321113 Jordanien, Haschemitisches Königreich14 US46647PBS48 JPMorgan Chase & Co.15 XS2035406987 Landwirtschaftliche Rentenbank16 USJ57160DX83 Nissan Motor Co. Ltd. Japan17 USJ57160DZ32 Nissan Motor Co. Ltd. Japan18 USJ57160DY66 Nissan Motor Co. Ltd. Japan19 USJ57160DW01 Nissan Motor Co. Ltd. Japan20 USL71626AA05 Offshore Drilling Holding S.A.21 PL0000109492 Polen22 XS2232029426 Volkswagen Financial Services N.V.23 US00254EMZ24 AB Svensk Exportkredit24 XS2060897506 Abu Dhabi National Energy Co. PJSC25 XS1598047550 Africa Finance Corp.26 XS2072933778 Africa Finance Corp.27 XS2189425122 Africa Finance Corp.28 XS1892247963 African Export-Import Bank29 XS2053566068 African Export-Import Bank30 US03522AAG58 Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.31 XS1877841400 Arab Petroleum Investments Corp.32 XS2166383799 Arab Petroleum Investments Corp.33 US056752AK40 Baidu Inc.34 US056752AR92 Baidu Inc.35 US056752AQ10 Baidu Inc.36 US05946KAH41 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)37 US05971KAE91 Banco Santander S.A.38 US05971KAF66 Banco Santander S.A.39 XS2168647357 Banco Santander S.A.40 XS2063247915 Banco Santander S.A.41 XS2194370727 Banco Santander S.A.42 XS2055749720 Banco Votorantim S.A.43 XS2210789934 Banco Votorantim S.A.44 XS2148370211 Bank of America Corp.45 US06051GHY89 Bank of America Corp.46 XS2125922349 Bank of China Ltd.47 XS2120091991 Belarus, Republik of...48 XS2120882183 Belarus, Republik of...49 XS2084424063 China50 USP3699PGF82 Costa Rica51 USP3699PGE18 Costa Rica52 USG2583XAB76 CSN Islands XI Corp.53 USL21779AD28 CSN Resources S.A.54 USU2339CDY13 Daimler Finance North America LLC55 US25160PAE79 Deutsche Bank AG56 XS2102507600 Deutsche Bank AG57 XS2045822462 Development Bank of Japan58 USY2056PAA40 Development Bank of Mongolia LLC [DBM]59 US25243YBC21 Diageo Capital PLC60 US25243YBD04 Diageo Capital PLC61 USP3579EAS65 Dominikanische Republik62 USP3579EAT49 Dominikanische Republik63 USP3579EAY34 Dominikanische Republik64 USP3579ECF27 Dominikanische Republik65 XS2057865979 Emirate of Abu Dhabi66 XS2057866191 Emirate of Abu Dhabi67 US29250NAY13 Enbridge Inc.68 US29250NBA28 Enbridge Inc.69 US29250NAZ87 Enbridge Inc.70 US29250NAW56 Enbridge Inc.71 XS1656195796 Export-Import Bank of India72 US30216KAE29 Export-Import Bank of India73 US33938EAS63 Flex Ltd.v 74 US33938XAA37 Flex Ltd.75 US33938XAC92 Flex Ltd.76 US33938XAB10 Flex Ltd.77 US354613AK71 Franklin Resources Inc.78 XS2126300479 Geely Finance [Hong Kong] Ltd.79 XS2115147287 Ghana80 XS2115141751 Ghana81 XS2115122538 Ghana82 XS1821416234 Ghana83 XS1821416408 Ghana84 AU3CB0246353 Inter-American Development Bank85 XS2065728177 Inter-American Development Bank86 XS2207657763 Inter-American Investment Corp. - IIC87 AU3CB0258739 International Bank for Reconstruction and Development88 XS2010678808 International Bank for Reconstruction and Development89 XS1995762082 International Bank for Reconstruction and Development90 XS0704936243 International Bank for Reconstruction and Development91 US45906M2B63 International Bank for Reconstruction and Development92 XS1410333527 International Bank for Reconstruction and Development93 XS2107314663 International Development Association94 AU3CB0235166 International Finance Corp.95 IT0003685093 Italien96 US471048CG15 Japan Bank for International Cooperation97 US471048CH97 Japan Bank for International Cooperation98 US471048CJ53 Japan Bank for International Cooperation99 XS2123320033 JPMorgan Chase & Co.100 US46647PBH82 JPMorgan Chase & Co.101 US46647PAL04 JPMorgan Chase & Co.102 XS2133326947 Kommunalbanken AS103 XS2189767515 Kommunalbanken AS104 XS2228393356 Kommunalbanken AS105 XS2185864738 KommuneKredit106 US56585ABA97 Marathon Petroleum Corp.107 US56585ABH41 Marathon Petroleum Corp.108 NZGOVDT437C0 New Zealand, Government of...109 US651639AX42 Newmont Corp.110 US651639AY25 Newmont Corp.111 XS0211389753 Polen112 XS0224427160 Polen113 US74432QAQ82 Prudential Financial Inc.114 US74432QCF00 Prudential Financial Inc.116 XS2120069047 Riyad Sukuk Ltd.117 US778296AB92 Ross Stores Inc.118 US778296AC75 Ross Stores Inc.119 USG7709QAB08 Royalty Pharma PLC120 CH0379268748 RZD Capital PLC121 XS2225366181 Skandinaviska Enskilda Banken AB122 US867224AD98 Suncor Energy Inc.123 US86960BAX01 Svenska Handelsbanken AB [publ]124 US064159YM27 The Bank of Nova Scotia125 XS1637362507 The Export-Import Bank of Korea Korea126 US302154CU14 The Export-Import Bank of Korea Korea127 US302154DB24 The Export-Import Bank of Korea Korea128 US302154CG20 The Export-Import Bank of Korea Korea129 US460690BR09 The Interpublic Group of Companies Inc.130 XS2155707628 The Korea Development Bank Korea131 US500630CX48 The Korea Development Bank Korea132 US500630CZ95 The Korea Development Bank Korea133 US500630DB19 The Korea Development Bank Korea134 XS2181972568 The Korea Development Bank Korea135 US91159HHX17 U.S. Bancorp136 US91159HHW34 U.S. Bancorp137 IT0005185381 UniCredit S.p.A.138 XS0184889490 Vereinigte Mexikanische Staaten139 US94988J5R41 Wells Fargo Bank N.A.140 USY77108AA93 Xiaomi Best Time International Ltd.141 USU3149FAB59 Fresenius Medical Care US Finance III Inc.142 US4581X0DQ82 Inter-American Development Bank143 XS2228683350 Nissan Motor Co. Ltd.144 XS2228683277 Nissan Motor Co. Ltd.145 US822582CJ91 Shell International Finance B.V.