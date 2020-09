NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 15.09.2020;Das Instrument WHT2 US9663875089 WHITING PETR. NEW DL-,001 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 15.09.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument WHT2 US9663875089 WHITING PETR. NEW DL-,001 EQUITY has its first trading date on 15.09.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y

